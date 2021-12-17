أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، التزامه بحماية أمن السعودية والخليج، وأشاد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض.

الوضع في العراق وسوريا:

وأشار البيت الأبيض إلى أن “الميليشيا الموالية لإيران في العراق زادت من هجماتها ضد القوات الأمريكية”، مؤكدًا أن “الوضع الإنساني في سوريا مقلق، وسنبقي على تواجدنا العسكري هناك لمواجهة داعش”.

وعن إيران، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض في تصريحات خاصة إلى قناتي “العربية” و”الحدث”: “ليس لدينا ما يشير إلى أن الإيرانيين في وضع اقتصادي مريح. بالطبع، بعد الجولة الأولى في فيينا، انهارت عملتهم إلى مستوى قياسي. وأود أن أقول إننا أبقينا، كما تعلمون، كل العقوبات المفروضة، وأعتقد أن الأمر مختلف مقارنة بالإدارة السابقة التي فرضت عقوبات لتحقيق أهداف غير واضحة”.

الامتثال النووي:

وأضاف: “لدينا هدف واضح للغاية حول العودة إلى الامتثال النووي. وعلى الأقل، فإن مجموعة العقوبات التي كانت مرتبطة بخطة العمل المشتركة لن تُرفع قبل العودة إلى الامتثال. وحسب أرقام وزارة الخارجية الأمريكية، تنفق إيران ملياري دولار سنويًّا على وكلائها”.

وتابع المسؤول الأمريكي: “هذه ليست مشكلة عندما يتعلق الأمر بإيران، فهذا السلوك الإقليمي هو الذي ستعالجه العقوبات وحدها، لذلك لم أتعمق في الميزانية الإيرانية الجديدة وبنودها، لكنني أعلم أنها تأثرت بنسبة 20% تقريبًا من العام الماضي. بالطبع، سيستمرون بالاستثمار في الوكلاء والحرس الثوري الإيراني وآخرين، وبالطبع سنواصل استخدام الأدوات التي تمكننا من ردع إيران وخفض التصعيد، وهذا يتناسق مع نهجنا في المنطقة المتعلق بشكل خاص بإيران”.

وأوضح البيت الأبيض أن “إيران لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق النووي حتى يتم رفع العقوبات”.