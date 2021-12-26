أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن دخول المراكز والمجمعات والمنشآت التجارية الكبرى الآن سيكون بآلية جديدة من خلال مسح الباركود لكل مستهلك عند الدخول.

لحماية المجتمع ورفع الامتثال..

آلية جديدة لدخول المستهلكين للمراكز والمجمعات والمنشآت التجارية الكبرى بمسح الباركود..

و 3 حالات تهاون للمنشآت والمستهلكين ترصدها الفرق الرقابية. pic.twitter.com/zK8gQUZMi2 — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) December 26, 2021

مراقبون:

وأضاف الحسين، خلال مؤتمر الصحة اليوم لكشف مستجدات فيروس كورونا، أنه يتعين على المراكز والمنشآت التجارية تخصيص مراقبين لمسح الباركود قبل دخول المستهلكين، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف حماية المجتمع ورفع الامتثال.

3 حالات تهاون:

وكشف متحدث التجارة أن هناك 3 حالات تهاون للمنشآت والمستهلكين رصدتها الفرق الرقابية للوزارة، أولها عدم التأكد من التحصين على تطبيق توكلنا، وثانيًا دخول المستهلكين رغم عدم الالتزام بالكمامة، وكذلك عدم الالتزام بتطهير العربات والأسطح.

وشدد الحسين على أن المتهاون سيتم فرض غرامة عليه تبدأ بـ10 آلاف ريال، وصولًا إلى غلق المنشأة حال تكرار المخالفة.