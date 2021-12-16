تقيم وزارة التجارة يوم الأحد المقبل 19 ديسمبر 2021م، أول عملية انتخابية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، ويتاح من خلالها لأول مرة مشاركة غير السعوديين من المستثمرين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالترشح، في عملية الترشح للانتخابات.

ضوابط انتخابات الغرف التجارية

وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين (21 مترشحًا من بينهم مترشح غير سعودي، و4 مترشحات)، وتم من خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

نظام الغرف التجارية

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية نص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددا من المزايا من أهمها وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية. هذا ويتم التصويت لانتخابات الغرف التجارية الكترونيا عبر الرابط