أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أن أمام الحوثيين ساعة على انتهاء المهلة المعطاة.

وأضاف التحالف “سنفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني”.

مهلة التحالف للحوثيين

وفي وقت سابق، من مساء أمس الخميس، منح التحالف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مهلة ست ساعات لإخلاء ملعب الثورة من السلاح بدءًا من الثامنة مساء الخميس بتوقيت صنعاء.

وطالب التحالف بإعادة الموقع المدني إلى حالته الطبيعية، محذرًا من إسقاط الحماية عن الملعب وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن قراره الوشيك بإسقاط الحماية يؤسس على نصوص وأحكام القانون الدولي، بعد تحول الملعب إلى مخزن للسلاح.