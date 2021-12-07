أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن قواته نفذت قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء داعيًا المدنيين إلى عدم التجمع والاقتراب من المواقع المستهدفة.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

جهود التحالف في الرد على العدوان الحوثي

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية دمرت مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء وشملت الأهداف مخازن وورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات وكهوفًا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين معلنًا بدء إجراءات قانونية فعلية لإسقاط الحصانة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني داعيًا الحوثيين إعادة المنشآت المدنية لحالتها الطبيعية وإخلاء القدرات العسكرية.