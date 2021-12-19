أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (19) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكشف تحالف دعم الشرعية أن العمليات أدت إلى تدمير (14) آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (100) عنصر إرهابي.