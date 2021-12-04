أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 11 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد تحالف دعم الشرعية أن الاستهدافات دمرت (7) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (20) عنصرًا إرهابيًا.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 11 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد تحالف دعم الشرعية أن الاستهدافات دمرت (7) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (20) عنصرًا إرهابيًا.
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