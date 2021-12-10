أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (31) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والجوف اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (180) عنصرًا إرهابيًا.

كما تم تنفيذ (٥) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، ومعدات ثقيلة وخسائر بشرية تجاوزت (25) عنصرًا إرهابيًا.

وجدد تحالف دعم الشرعية التأكيد على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.