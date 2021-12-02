أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن قواته نفذت (9) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت ( 6) آليات عسكرية، ، وخسائر بشرية تجاوزت ( 45) عنصرًا إرهابيًا.