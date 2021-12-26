أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي أن قوات التحالف سوف تستهدف قادة الحوثيين الذين يستترون خلف دروع بشرية من المدنيين في صنعاء.

وقال العميد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: إن الأولوية هي لحماية المدنيين وهناك الكثير من الأهداف المرصودة لم يتم استهدافها في صنعاء مشيرًا إلى استخدام سياسات جديدة في إرسال التحذيرات.

ودعا المالكي قادة الميليشيا الحوثية إلى إخراج الأسلحة من وسط المدنيين وتابع: سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وكيف يكون الاستهداف مذكرًا بعملية استهداف الأسلحة التي تم نقلها من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء قبل أيام.

التحالف يكشف تورط حزب الله

ونشر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أدلة بالصوت والصورة تؤكد تورط عناصر من حزب الله الإرهابي في تدريب الميليشيا الحوثية وتفخيخ الطائرات المسيرة تنفيذًا لتعليمات الحرس الثوري الإيراني.

وحمّل تحالف دعم الشرعية، حزب الله الإرهابي مسؤولية مقتل المدنيين في السعودية واليمن من خلال ما يقدمه من دعم وتدريب ومساندة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال العميد المالكي : الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءًا من الحل السياسي في اليمن”، مضيفًا أن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

أماكن اختفاء قادة الميليشيا

وحذّر العميد المالكي، الحوثيين، قائلًا: “نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة”، مضيفًا: “نسامح ولا ننسى وإن غضبْنا أوجعنا”، مؤكدًا في نفس الوقت وجود تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي.