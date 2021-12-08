ينطلق مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظّمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي) خلال الفترة من 10- 12 يناير، بمشاركة 50 متحدثًا مختصًا من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية.

أحدث التقنيات:

ويستهدف المؤتمر بحث أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، استخدام الطاقة النظيفة، الاستثمار في البحث والابتكار وانعكاسها على التميز التشغيلي، الأبعاد الاقتصادية والتنموية، إضافةً إلى الاستدامة المالية في المنشآت الصناعية والخدمية، ودور الاقتصاد الكربوني في تحقيق تميز المنشآت.

رفع الكفاءة:

محاور استراتيجية:

ويأتي مؤتمر التميز التشغيلي الدولي ضمن أحد محاور “التحلية” الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة والموثوقية والاستثمار في تميّز العنصر البشري بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة.

يذكر أن ” التحلية ” توّجت أرقامها القياسية في التميّز التشغيلي بالحصول على جائزتي التميز المؤسسي والعملي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” اكسبرو” بعد تحقيقها وفورات تشغيلية تجاوزت الــ 920 مليون ريال سعودي باتباعها نهج الاستدامة المالية كأحد ممكنات أمن الإمداد.