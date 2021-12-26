أبدى عدد من مرتادي طريق وادي المعطن التابع لمحافظة الحرث بجازان تذمرهم واستياءهم من تآكل الطبقة الإسفلتية في أجزاء كثيرة منه وظهور العديد من الحفريات الكبيرة والصغيرة وزادت المعاناة أكثر بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

شيخوخة الطريق:

وقال هادي شراحيلي لـ”المواطن” : إن هذا الطريق تعبر منه آلاف السيارات بشكل يومي حيث يعتبر طريقاً رئيسياً بين محافظة العارضة والحرث، ناهيك عن قدم الأسفلت وظهور علامات الشيخوخة عليه، حيث أصبحت الطبقة الإسفلتية ضعيفة جدا ومهترئة وأصبح الوضع مأساويًا ويحتاج إلى إعادة سفلتته بالكامل.

كثرة الحفريات:

فيما بين محمد هزازي قائلاً : إن طريق وادي المعطن من الطرق القديمة وتكثر فيه الحفريات الكبيرة والصغيرة بشكل ملحوظ وواضح، وتزداد المعاناة في موسم الأمطار حيث تصبح هذه الحفريات مليئة بالمياه ما تسبب في عدة حوادث وانقلاب للمركبات يذهب ضحيتها العشرات من الأرواح البريئة بسبب هذه الحفريات والتشققات.

أعطال المركبات:

أما ابراهيم كعبي فأكد أن هذا الطريق يعتبر من الطرق الرئيسية للدخول إلى محافظة الحرث وأيضا للمتزهين الذاهبين إلى العين الحارة، وأيضا يسلكه عدد كبير من القوات المسلحة ومع هذا سبب لنا عدة أعطال في مركباتنا ما بين انفجار الإطارات وأعطال في السيارة ناهيك عن اهتزاز المركبة ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة.

اصلاحات موقتة:

وقال محمد خبران إن الجهات المعنية تقوم بين الفترة والأخرى ببعض الترقيعات لبعض هذه الحفريات والتشققات مما زاد من مخاطرها بسبب انحراف المركبات إلى اليمين أو اليسار بسبب ارتفاع بعض الترقيعات وأن أغلب الحفريات ازدادت سوءاً واتساعًا واصبحنا نهرب منها يميناً ويساراً وكأننا في دهاليز.

مناشدة:

فيما ناشد مرتادو هذا الطريق عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالتدخل العاجل وضرورة الاهتمام بهذا الطريق الحيوي والهام وإعادة سفلتته بالكامل وترك الترقيعات المؤقتة، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.