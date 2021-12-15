أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 0.2% على أساس شهري في نوفمبر و1.1% على أساس سنوي.

وعزت الهيئة الارتفاع في التضخم على أساس سنوي إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، بحسب العربية.

أسعار النقل:

وتأثرت أسعار النقل بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بـنسبة 21.9% والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنه في المؤشر.

الأغذية والمشروبات:

وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.6% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.7% على وجه الخصوص.

وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 0.7% في نوفمبر 2021.

وكذلك سجل قسم الاتصالات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.