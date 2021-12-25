انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بهدف لكل فريق.

الفتح يتعادل سريعًا:

وكان البيروفي أندري كاريلو أحرز هدف التقدم للزعيم بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول ثم تعادل المغربي مراد باتنا لـ الفتح في الدقيقة الـ11.

6 لاعبين غائبين عن مباراة الهلال:

وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر” صور اللاعبين المتواجدين في التشكيلة الرئيسية للفريق بـ “الكمامة” نظرًا لإصابة 6 من لاعبي الفريق بفيروس كورونا وغيابهم عن مباراة الهلال وهم “المغربي مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب، صالح النشمي، سانتيني، توفيق بوحيمد”.

وقال الناقد الرياضي ماجد الفهمي متحدثًا لـ برنامج “أكشن مع وليد”: إنه لا يمكن تأجيل مباراة الزعيم ضد الفتح، لعدم وجود 13 لاعبًا مصابًا بـ كورونا من قبل لاعبي الفتح، مضيفًا أن قائمة أي فريق بها 30 لاعبًا، ومشيرًا إلى أن النموذجي لا يُعاني من ظروف قهرية تؤدي لتأجيل مباراته مع الأزرق.