نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الخامس من الأسبوع الثالث، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو من خلال منصة مدرستي.

حصص المرحلة الثانوية:

كما نشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثالث، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري- تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثالث، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

التعليم المستمر:

وكذلك نشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثالث، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، وأيضًا جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثالث.