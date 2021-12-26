أوضحت وزارة التعليم خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية.

خطوات طباعة المباشرة:

وبحسب إنفوجرافيك نشرته الوزارة على موقع تويتر، يتم أولًا الدخول على الخدمة الذاتية وبعدها اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ثم اختيار “قراراتي” وبعدها اختيار “قرار المباشرة” من قائمة نوع الطلب، ثم اختيار قرار المباشرة المراد طباعته وأخيرًا الضغط على تشغيل وسوف يقوم النظام بعرض القرار.

ولفتت التعليم إلى أن الخدمة تهدف إلى التسهيل على الموظف بطباعة قرار المباشرة بعد الترقية إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة إدارة التعليم أو ديوان الوزارة.

ترقيات التعليم:

وأنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم الإعلان عن ترقية 15.888 موظفًا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفًا وموظفة.

وتأتي هذه الترقيات امتدادًا لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديرًا لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزًا لهم على الإبداع، ورفعًا من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقًا لرؤية المملكة 2030.