نشرت وزارة التعليم التقويم الدراسي لـ الفصل الدراسي الثاني 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام.

وأنهت وزارة التعليم استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في كافة المراحل بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.