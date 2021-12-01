وقعت شركة التنفيذي عقد حصرية تشغيل وإدارة الطيران الخاص في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

خططط للتوسع:

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر تويتر: استكمالًا للأهداف والخطط الإستراتيجية للتوسع في إدارة وتطوير صالات كبار الشخصيات في مطارات المملكة؛ وقعت الشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي جلبان آل جلبان عقد حصرية تشغيل وإدارة الطيران الخاص في مطار المدينة مع شركة طيبة ممثلة بمدير عام الشركة سفيان الهادي عبدالسلام.

جدير بالذكر أن شركة التنفيذي معنية بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة.