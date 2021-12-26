ألزمت الهيئة العامة للنقل جميع الناقلين على الطرق البرية بتركيب حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات وتركيب بطاقة الرقم المميز وفق هيئة المواصفات السعودية اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022.

بطاقة الرقم المميز:

وقالت المواصفات السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: بدءًا من تاريخ 1 يناير 2022 م، يجب إبراز بطاقة الرقم المميز لحواجز السلامة عند إجراء الفحص الدوري للشاحنات والمقطورات.

حد من الخسائر:

من جهته، أكد صالح الجاسر، وزير النقل، عبر حسابه بموقع تويتر، أن قرار الهيئة العامة للنقل بإلزام كافة الناقلين على الطرق البرية بتركيب حواجز الحماية على الشاحنات سيسهم في توفير بيئة نقل آمنة؛ وسيحد- إن شاء الله- من الخسائر البشرية والمادية، ويعزز مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في كافة مناطق المملكة.