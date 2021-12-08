ثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ترحيب الجانبين السعودي والعُماني بتدشين الطريق البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى سلطنة عُمان ولقائه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

تعزيز للروابط الأخوية والتاريخية:

وأكد الجدعان أن الطريق يأتي تعزيزًا للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيرًا إلى أهميته في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

سلاسة وانسيابية:

من جانبه، أعرب معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، عن بالغ اعتزازه بترحيب قيادتي المملكة وسلطنة عُمان بتدشين الطريق البري الذي سيُسهم في سلاسة وانسيابية تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الهيئة أكملت استعداداتها كافة لاستقبال المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير جميع السُبل لتحقيق انسيابية الحركة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب تبلغ 1700 مركبة / يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة / يوميًا.