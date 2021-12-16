تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس العرب بعد مباراة ماراثونية أمام منتخب قطر، بالفوز بهدفين مقابل هدف.

ملخص مباراة الجزائر وقطر:

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب محاربي الصحراء في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب حسين بن عيادة في الدقيقة الـ60، من تصويبة قوية.

إثارة حاضرة حتى الدقيقة الأخيرة:

وبعد محاولات شاقة، وإثارة تمكن منتخب قطر من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد مونتاري في الدقيقة الـ97.

واستمر الوقت الإضافي لـ الشوط الثاني، وسط اعتراضات من لاعبي قطر ليتحصل منتخب محاربي الصحراء على ركلة جزاء ترجمها يوسف بلايلي هدفًا في الدقيقة الـ107.

سيواجه فريق الجزائر جاره المنتخب التونسي في نهائي كأس العرب السبت المقبل، بينما تلعب قطر ضد مصر على مباراة تحديد المركز الثالث.