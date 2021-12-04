تخطى منتخب الجزائر نظيره اللبناني بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021.

ملخص مباراة الجزائر ولبنان:

وعانى منتخب محاربي الصحراء في الشوط الأول بسبب عدم إحراز الأهداف، وذلك بسبب قوة الصلابة الدفاعية للاعبي منتخب لبنان.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، كشر منتخب محاربي الصحراء عن أنيابه الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر اللاعب ياسين براهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين.

منتخب لبنان حاول إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينجح منتخب محاربي الصحراء في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الطيب المزياني في الدقيقة التسعين بعد صناعة متقنة من المهاجم بغداد بونجاح.

محاربو الصحراء في الصدارة:

أصبح رصيد محاربي الصحراء بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب لبنان عند صفر من النقاط من خسارتين أمام منتخبي مصر والجزائر.