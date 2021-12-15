أعلن في الجزائر تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون لدى مسافر أجنبي قادم من الخارج.

فحص جيني:

وأوضح معهد باستور الجزائري في بيان صادر عنه أن المصاب خضع لدى وصوله لفحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين، وكانت نتيجته إيجابية.

متابعة مخالطي المرضى:

في سياق آخر، تجري مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة جهودًا ضخمة لمتابعة مخالطي المرضى لتنبيه الأشخاص الذين ذهبوا إلى مؤتمر أنيمي الشهر الماضي في مدينة نيويورك بشأن العدوى بمتغير أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

يذكر أن بريطانيا، كانت قد أعلنت الاثنين الماضي، وفاة أول مريض مصاب بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، وبذلك يتم تسجيل وفاة أول مريض بالمتحور الجديد في العالم.