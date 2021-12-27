بدأت الجزائر، أمس الأحد، في طلب جواز تطعيم لدخول نطاق واسع من الأماكن العامة، في محاولة لتعزيز معدل التطعيم المنخفض في البلاد، والتغلب على التردد في الحصول على اللقاحات الذي خلف ملايين اللقاحات بدون استخدام.

مطلوب في كل مكان:

وبات الجواز مطلوبًا الآن من أي شخص يدخل الجزائر أو يغادرها، وكذلك لدخول المنشآت الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف وغيرها، كما ينطبق أيضًا على الحمامات الشعبية في أنحاء البلاد.

وتم الإعلان عن جواز التطعيم في بيان حكومي مساء السبت ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

دلتا وأوميكرون:

وقالت الحكومة: إن الإجراء يهدف في المقام الأول إلى التعامل مع ارتفاع الإصابات بالمتحور دلتا.

وتم تأكيد حالتي إصابة فقط بالمتحور أوميكرون في الجزائر، لكن السلطات تستعد للمزيد.

وقالت الحكومة: إنه يمكن اتخاذ إجراءات أخرى في الأيام المقبلة بناء على تطور الموقف.