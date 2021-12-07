أنهى منتخب الجزائر، الشوط الأول من مباراة مصر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لـ بطولة كأس العرب.

ملخص الشوط الأول:

وتمكن اللاعب محمد توجاي من إحراز الهدف الأول لـ محاربي الصحراء في الدقيقة العشرين مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر.

وكثرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب محاربي الصحراء عبر ياسين براهيمي وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي ولكن دون جدوى في ظل سيطرة دفاعية قوية.

حجازي يغادر مباراة الجزائر مصابًا:

وشهد الشوط الأول من المباراة، إصابة أحمد حجازي حيث تعرض لإصابة في العضلة اليُمنى ليقرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إخراجه، والدفع باللاعب أحمد ياسين لاعب نادي البنك الأهلي المصري بديلًا عنه.

وعن المجموعة الرابعة، ضمن منتخبي مصر والجزائر التواجد في دور الثمانية، لكن مباراة المنتخبين مساء اليوم ستحسم صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني عن المجموعة.

يذكر أن مباريات بطولة كأس العرب 2021 تنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري.