نجح منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في التقدم على نظيره السوداني مبكرًا عن طريقه نجمه بغداد بونجاح، في أولى مبارياتهما بمنافسات كأس العرب 2021.

ضغط الجزائر

وبدأت المباراة بضغط كبير من منتخب الجزائر، وجاءت أول فرص اللقاء عن طريق هجمة بثلاثة أرواح من خلال أمير سعيود الذي تصدى لها الحارس ومقصية تصدى لها القائم ثم أطاح ياسين براهيمي بالكرة خارج الملعب.

واستمر الضغط عن طريق بغداد بونجاح بعدما استلم كرة بينية راوغ على إثرها الحارس السوداني، ونجح في هز الشباك.

منتخب السودان يعاني



ولم يقدم المنتخب السوداني الأول لكرة القدم المستوى المتوقع، حيث يقدم مردودًا ضعيفاً في اللقاء حتى الآن؛ ولم يسدد أي تسديدة على المرمى.