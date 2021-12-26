شيعت جموع غفيرة المواطن هادي بن محمد عريبي، أحد المتوفين في حادث سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة جنوب منطقة جازان.

مقبرة مركز الموسم:

وشيعت الجموع المواطن الراحل في مقبرة مركز الموسم، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووقعت حالتا وفاة، وأصيب 7 مدنيين وحدثت أضرار مادية جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

تفاصيل الحادث:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

وبين أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة (7) مدنيين، وهم (6) مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و(12) مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

وأكد المقدم الحمادي، أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.