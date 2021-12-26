أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، صحة موقف العميد من التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الحائلي يؤكد صحة التعاقد مع حمدالله:

وتحدث أنمار الحائلي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، قائلًا: “تجديد عقود اللاعبين المحليين مسألة وقت”.

وتابع الحائلي خلال تصريحاته التي نقلها الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “موقفنا من التعاقد مع حمدالله قانوني 100% والكفاءة المالية سنحصل عليها في الشتوية”.

وانضم عبدالرزاق حمدالله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر، وعاد بالأمس إلى السعودية لبدء مشواره مع العميد، وحضر مباراته ضد الاتفاق اليوم من المدرجات.

الاتحاد ينتفض بثلاثية:

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.