كشفت وزارة الحج والعمرة، مساء أمس الخميس، عن مزايا تطبيق (Saudi Visa Bio)، والذي يساهم في تسريع إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مزايا تطبيق Saudi Visa Bio تشمل ما يلي:

مزايا Saudi Visa Bio

– تطبيق لتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية

– أطلقته وزارة الخارجية لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

– يتم تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرات الحج والعمرة ومن ثم ربط البصمة بالتأشيرة

– بدء التطبيق في الدول ضمن خطة توسع وجدول زمني

– يتم تجويد الخدمات بشكل مستمر بمشاركة العديد من الجهات