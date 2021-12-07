ذكر برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن الحالة المشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا في الهلال لـ مدافع في الفريق سبق وأن أُصيب بالفيروس ثم تعافى منه.

وأكد البرنامج عبر حساب قناة 24 الرياضية في “تويتر” أن مدافع في النادي هو من تم الاشتباه بإصابته بـ كورونا مجددًا.

وأوضح الزعيم اليوم في بيان له أن الفريق الأول لكرة القدم أجروا، اليوم الثلاثاء، فحوصات فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع بعد وجود حالة اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق.

الهلال يؤجل تدريباته اليوم:

وأرجأ الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الذي كان من المقرر إقامته اليوم لأسباب احترازية لحين ظهور نتائج الفحوصات الطبية، والتي ينتظر أن تظهر خلال الـ24 ساعة القادمة.

الزعيم يستعد لـ مباراة قوية أمام الفيحاء:

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة، من 10 مباريات، فيما يقع الفيحاء في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 لقاء.