قال عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر هو أول أيام المربعانية وتعتبر البداية الفعلية للشتاء، وأول نجم من نجومها هو الإكليل عدد أيامه “13” يوماً، والمنزلة الأولى من منازل الشتاء، والطالع الأول من المربعانية، وتسقط فيه أوراق الشجر، وفيه أطول ليلة في السنة، مطره محمود إذا بارك الله فيه.

تشتد البرودة وينبت الفقع

وأضاف في هذا الموسم ينبت الفقع، وتشتد فيه البرودة إذا ما وافق تقدم كتلة باردة أصلها قطبي أو سيبيري وهو الغالب من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية، وفيه تكثر الغيوم والأمطار – إن شاء الله، وفيه أقصر نهار في السنة.

يقول ساجع العرب :

“إذا طلع الإكليل، هاجت الفحول ، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول”.