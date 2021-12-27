توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تبدأ حالة مطرية ثانية من ليل الأربعاء المقبل.

استقرار الأجواء اليوم:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “متوقع اليوم الاثنين استقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة- إن شاء الله، ومن ليلة الأربعاء 25/ 5/ 1443هـ تبدأ الحالة الثانية الممطرة ومتوقع تكون أفضل.

ولفت إلى أن هناك حالة ممطرة ثالثة- إن شاء الله تليها، أهل الرياض العاصمة أبشروا بالخير والمطر- إن شاء الله الخميس 26/ 6/ 1443هـ.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تشهد المملكة أجواءً شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء المقبل على معظم المناطق.

وقال المركز: إن المناطق المشمولة تضم مكة المكرمة، الباحة، عسير، الرياض، القصيم، المنطقة الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.