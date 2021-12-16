أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق رافع مشحن عباس الجميلي الأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الكرمة غربي البلاد.

تفاصيل الحكم بإعدام الداعشي

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن “المجرم الهارب صدر بحقه حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية”.

وأضاف، أن “الحكم صدر أيضا بتهمة التحريض على السلطات الدستورية، إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهداف القوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة والكرمة”.

هروب أمير داعش

يذكر أنه تم القبض على الإرهابي المدان في عام 2016 لكن تم الإفراج عنه بسبب ضغوط داخلية وخارجية لكن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد، عادت في 5 فبراير عام 2019 وأصدرت أمراً بالقبض عليه، عن جريمة التحريض على السلطات الدستورية.