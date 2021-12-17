أوضح محمد الحيدر المهتم بالشأن الصحي أن مصانع الأدوية في المملكة لا تغطي احتياجات السوق المحلي لأن عدد المصانع في المملكة لا يتجاوز 40 مصنعًا تغطي ما يقارب 36% من احتياجات السوق المحلي السعودي.

وأضاف الحيدر لـ”المواطن“، نحن في حاجة ماسة لتوطين هذه الصناعة لتحقيق الأمن الدوائي أولًا، ثم زيادة الصادرات الدوائية ثانيًا.

وتابع أن توطين هذه الصناعة وزيادة التصنيع الدوائي المحلي، يساهم في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية، ومن ثم تقليص فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، خاصة للأدوية غالية الثمن.

رؤية واضحة واستراتيجية للتوطين

وأشار إلى أنه قبل توطين هذه الصناعة يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة واستراتيجية مدققة للتوطين.

وقال الحيدر، إننا بحاجة ضرورية لمنظومة وطنية لتخريج وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بداية من السُلّم المهني، وانتهاءً برأس الهرم القيادي، إضافة إلى ذلك يجب الحصول على تكنولوجيات متقدمة في صناعة الأدوية، وآليات أكثر دقة ومرونة في نفس الوقت لتسجيل الأدوية المحلية عالميًا.

إفراز كوادر علمية بحثية

وأضاف “نحن في حاجة إلى منظومة تشريعية جديدة لتوطين هذه الصناعة، يشارك فيها أطراف المنظومة والجهات الحكومية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة الاستثمار)”.

وأكد محمد الحيدر، أن هذه الصناعة بمخرجاتها قادرة على أن تساهم في إفراز كوادر علمية بحثية تنير طريق المستقبل لصناعة دوائية وطنية، قادرة على اقتحام الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل نوعية.