حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري من الكسل والخمول وكثرة النوم، وترك المشي والحركة، لما في ذلك من ضرر على صحة الإنسان.

الكسل والكرش

وقال الخضيري في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: “اعلموا هداكم الله أن الكسل والخمول وكثرة النوم (والتسدّح والتبطّح) يورث ضعف العضلات وضمورها، ومن ذلك ضعف عضلات البطن فتحدث الكرش، وترك المشي والحركة يورث ضعف عضلات الساقين ويحدث الضعف ومشاكل المفاصل”؟

وأضاف الخضيري في تغريدته أن ترك التحميل وعدم حمل الأشياء يورث ضعف عضلات الذراعين وعضلات البطن، مطالبًا متابعيه بتجنب الكسل.

علاج لأورام الجهاز الهضمي

وفي تغريدة أخرى زف الخضيري، بشرى سارة لمرضى أورام الجهاز الهضمي، حيث كتب: بحث علمي جديد يثبت أن دمج العلاج المناعي (الجديد)، مع العلاج الكيميائي (الكلاسيكي) ومركبات موّجهة أخرى، أفاد كثيرًا في رفع نسبة التشافي من أورام معينة في الجهاز الهضمي موضحًا في نفس الوقت احتمالية أن يتم تعميم ذلك بعد استكمال الدراسات لتقوية الأثر العلاجي.