استمرارًا لمفاجآت موسم الرياض في نسخته الثانية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الحفلات الغنائية التي أقامها عدد من النجوم العالميين والعرب، يستقبل الموسم فعالية موسيقية جديدة خاصة بالموسيقى والدي جي.

تركي آل الشيخ يحضر المفاجأة

وكشف المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن كواليس الفعالية الموسيقية الأضخم في الشرق الأوسط تحت عنوان “ميدل بيست“، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه مع أحد المشاركين في الفعالية، ليعلن عن انطلاقها غدًا الخميس، وكتب: “بكرة الخميس الوعد، مدل بيست (ساوندستورم)”.

أسد أزرق

وظهر آل الشيخ بجوار مجسم أزرق لـ”أسد”، وقال في المقطع: “والله ما أدري الخميس قوميز بيسويها ولا مو مسويها، المهم الخميس بندنها أكثر، بندن قوميز”.

وكتب تركي آل الشيخ في التغريدة: “بكرا الخميس الوعد (ميدل بيست ساوندستورم) لا تجووووون لا أشووووووف أحدًا”، وأرفق رابط حجز التذاكر.

موسم الرياض الثاني

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

أدوات الاستجمام

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل “ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”كومبات فيلد”، و”المربع”، و”العاذرية”، و”رياض سفاري”، و”أوايسس الرياض”، و”نبض الرياض”، و”ذا جروفز”، و”قرية زمان”، و”خلوها” و”شجرة السلام”.