تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله – تنطلق يوم غد الأربعاء فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة (أ) وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وتفتتح المنافسات عند الساعة الـ ١٢ ظهرًا بالتصفيات المبدئية للفئة الأولى فئة المهرات عمر السنة في ٤ مجموعات تليها فئة المهرات عمر السنتين في ٣ مجموعات من ثم فئة المهرات عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وستكون المنافسات يوم الخميس فئة الأفراس من عمر ٤ سنوات إلى ٦ سنوات وفئة الأفراس من عمر ٧ سنوات إلى ٩ سنوات وفئة الأفراس عمر ١٠ سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة في ٣ مجموعات، ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من ٤ إلى ٦ سنوات في مجموعتين وفئة الفحول من ٧ إلى ٩ سنوات وأخيرًا فئة الفحول من ١٠ سنوات فما فوق.

بطولات المهارات

وسيكون حفل ختام يوم السبت للبطولات النهائية ويشهد إقامة ٦ بطولات للمهرات عمر سنة والمهرات عمر السنتين والثلاث والأفراس والأمهار عمر السنة والأمهار عمر السنتين والثلاث والفحول، كما سيكون هناك ٤ بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ (للمهرات والأفراس والأمهار والفحول).

ومن جانبه أكد مدير الإعلام بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، على بن فهد السهلي أن اللجان المنظمة للبطولة أنهت كافة الاستعدادات لإقامة العرض وانتهت لجنة التسجيل من استقبال الخيل وترقيمها وقال : ” العرض الدولي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة يعتبر من أهم بطولات جمال الخيل عالمياَ وهو يحمل التصنيف (أ) ثاني أعلى تصنيف في بطولات جمال الخيل على مستوى العالم، وسجل العرض الدولي نجاحات متتابعة طوال الأعوام الماضية وهذا بفضل الله ثم الدعم الكبير الذي تجده الفروسية من قبل القيادة الرشيدة”.

وأضاف : “العمل على إقامة هذا العرض مستمر بمتابعة اللجان المنظمة تحت إشراف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام المركز الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المقبل، وفي هذه النسخة هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص وكان بلا شك عامل أساسي من عوامل النجاح لعملية التنظيم للعرض، وسيكون الدخول للجماهير ووسائل الإعلام مفتوح طوال إقامة المنافسات والتي ستكون بمشيئة الله من الساعة الـ ١٢ ظهرًا وحتى الساعة الـ ٨ مساءً عبر البوابة الخاصة لهم”.