أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تغيير الدوام بالنسبة للمدارس في جميع المدارس الحكومية في الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل الدراسية والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية الذي أعلنته الحكومة الاتحادية.

أيام الدراسة في الإمارات

وقالت المؤسسة إن أيام الدراسة ستكون من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم دراسة يوم الجمعة، وستكون عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2022 .

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها ستعمل مع مديري المدارس الحكومية وأولياء الأمور لضمان سلاسة هذا التغيير.

تغيير الدوام الأسبوعي

وكانت حكومة الإمارات أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.