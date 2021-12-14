دعت المديرية العامة لـ الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

توقعات الأرصاد اليوم

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الخميس ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر من مساء يوم الأربعاء وحتى السبت مناطق (الرياض، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة .

الدفاع المدني يدعو للتقيد بالتعليمات

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.