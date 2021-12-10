يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

أجمل الأهداف في دوري الأبطال

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021، ومنح الفرصة أمام الجماهير للتصويت حتى مساء الجمعة المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن هناك 8 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل هدف، وهم؛ سالم الدوسري، نجم النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله، لياندرو دامياو “كاوازاكي فرونتال الياباني”، شهريار موغانلو “بيرسبوليس الإيراني”، وأليكس غرانت “بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي”.

كما يُنافس على الهدف الأجمل في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ستيفان شروك “يونايتد سيتي الفلبيني”، فاليري كازايشفيلي “أولسان هيونداي الكوري الجنوبي”، شاروف محيي الدينوف “باختاكور الأوزبكي”، باكورن بريمباك “بورت التايلاندي”، وسانتي كازورلا “السد القطري”.

هدف سالم الدوسري في بيرسبوليس

وتحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني قائلًا: “اعتاد سالم الدوسري على التسجيل في الأدوار الإقصائية، وقد فعل ذلك مرة أخرى أمام بيرسيبوليس في ربع النهائي”.

وتابع الاتحاد الآسيوي حديثه عن هدف الدوسري قائلًا: “كانت اللمسة الأولى للاعب الجناح مثالية قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها منح من خلالها الفريق البطل في نهاية المطاف التقدم خلال الفوز 3-0”.