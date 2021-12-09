وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، اليوم الخميس، إلى مصر، تمهيدًا لبدء معسكره الخارجي قبل استئناف المسابقات مجددًا.

الرائد يُعسكر في الإسماعيلية

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، وطمأن الجماهير بعد ذلك، وأكد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

ويخوض الفريق الريداوي معسكرًا في الإسماعيلية، أملًا في الاستعداد فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراتين وديتين في معسكره الخارجي، حيث سيُلاقي الزمالك والإسماعيلي، على أن يعود إلى السعودية، يوم 18 ديسمبر الجاري.

الاستعداد للمنافسات المقبلة

ويستأنف الفريق الريداوي مبارياته بعد فترة التوقف الحالية، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الريداوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الجولة الـ14، يوم 27 ديسمبر.