يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي في يومي السبت والأحد المقبلين فعاليات منتدى العاملين مع الشباب في نسخته الثانية (حضوريًا وافتراضيًا).

والمنتدى تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية وأوقاف الضويان وبنك الجزيرة وشركة شباب مجتمعي الوقفية كشريك تدريبي، وبشراكة علمية مع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود.

دور منظومة قطاع الشباب

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنتدى أ. علي بن سليمان الراجحي أن المنتدى يهدف إلى بحث أدوار منظومة قطاع الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومناقشة ممكّنات قطاع الشباب، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، وتحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج الرؤية.

وقال الراجحي إن المنتدى سوف يناقش على مدي يومين ثلاث دراسات وطنية تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات المحلية، كما يستعرض أربع تجارب محلية متميزة.

ويتضمن برنامج المنتدى ثماني ورش علمية وخمس دورات تدريبية ستسهم بحول الله وقوته في تطوير قدرات ومهارات العامين مع الشباب.

إطلاق مبادرات وشراكات

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المنتدى سيشهد إطلاق مبادرات وشراكات بين عدد من المانحين والقطاعات الحكومية بما يقدم حلولًا لتطوير منظومة قطاع الشباب الذي يمثل مكونًا أساسيًا في رؤية المملكة.

وأضاف الراجحي أن حضور الفعاليات سيكون متاحًا للجميع من خلال منصة افتراضية تقدم خدماتها بشكل ميسر للحضور من داخل المملكة وخارجها، للمهتمين بقطاع الشباب.

يجدر بالذكر أن هذا المنتدى هو الفعالية الوطنية الرئيسية التي تجمع تحت سقف واحد صناع القرار والعاملين والباحثين والخبراء في الشأن الشبابي. ويأمل المنظمون أن يكون هذا المنتدى محفزًا لطرح حلول ومبادرات مهمة تسهم في تطوير قطاع الشباب بالمملكة بما يعزز من فرصه ويعظم أدواره في رؤية المملكة 2030.