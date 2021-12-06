أكد المهتم بحماية المستهلك حامد السهلي أن تخفيضات نهاية العام قد تأخذ المشتري إلى الديون أو الإفلاس، موضحًا أن النساء أكثر من يتسوق لرغبتهن العالية بالشراء والخاسر الأكبر هو الرجل.

فيديو | المهتم في حماية المستهلك حامد السهلي: تخفيضات نهاية العام قد تأخذ المشتري إلى الديون أو الإفلاس.. والنساء أكثر من يتسوق لرغبتهن العالية بالشراء والخاسر الأكبر هو الرجل

⁧#الراصد pic.twitter.com/loBT3MWsWb — الراصد (@alraasd) December 5, 2021

مشاكل مادية:

ولفت السهلي خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية إلى أن الإقبال على مثل هذه التخفيضات بدون حساب أو ضابط قد تسبب الإفلاس والقروض أو اللجوء للبطاقات الائتمانية أو الاقتراض من أحد الأشخاص، وتسبب مشاكل مادية ونفسية ونهايتها تكون وخيمة.

الرجل هو الخاسر الأكبر:

ورأى المهتم بحماية المستهلك أن المستفيد أكثر من هذه التخفيضات هي المرأة لأنها أكثر إقبالًا من الرجل، حيث إن المرأة لديها حب الشراء والتسوق، ولكن الخاسر الأكبر هو الرجل لأن جيبه يكون عادة مفتوحًا.