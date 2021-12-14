جذبت العاصمة الرياض أنظار محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم إليها اليوم بمباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز.

بوكا جونيورز بطلًا لكأس مارادونا:

ولعب برشلونة ضد بوكا جونيورز على ملعب مرسول بارك، وانتهت المباراة الاستثنائية بفوز الفريق الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2، ليتوج بلقب كأس مارادونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونظمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، هذه المواجهة الاستثنائية بين برشلونة وبوكا جونيورز ضمن فعاليات موسم الرياض، تكريمًا للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

الرياض تجذب أنظار العالم:

وواصلت السعودية إبهار العالم بتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، حيث خطفت الأنظار بمباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز التكريمية، وظهر ملعب مرسول بارك في العاصمة في أبهى صوره.

وشهدت مباراة كأس مارادونا حضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية، وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ ورئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، بجانب عائلة الأسطورة الأرجنتيني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشعل الحضور الجماهيري الكبير في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأجواء، حيث حرصوا على التشجيع منذ عمليات الإحماء وطوال أحداث اللقاء، الأمر الذي حفز اللاعبين وزاد من إثارة المواجهة الاستثنائية.