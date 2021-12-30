وأوضحأن شهر يناير هو أحد الشهور السبعة الذي يتكون من 31 يومًا، وهو بداية السنة الميلادية، يسمى بالعراق وبلاد الشام كانون الثاني، وجان في تونس والجزائر وهي كلمة فرنسية، وطوبة في مصر، لافتًا إلى أنه اسمه يناير نسبة إلى الكلمة اللاتينية ianua، ومعناها الدخول، أي بوابة الدخول إلى السنة.