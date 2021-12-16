قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن على المتهمة (م، أ)، وتبلغ من العمر 21 عاماً، عربية الجنسية، لشروعها مع سبق الإصرار والترصد، في قتل أم زوجها وهي نائمة، بتسديد أربع طعنات بواسطة سكين، بنية إزهاق روحها، وتدخل ابن المجني عليها، الذي شاهد جانباً من المأساة، لإنقاذ حياة والدته، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد، بعد انتهاء فترة العقوبة.

تفاصيل الواقعة:

وتشير الوقائع إلى أن المتهمة زوجة ابن المجني عليها، عقدت العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وترصدت لها، وتوجهت إلى المطبخ ليلاً، واستلت سكيناً، وانتظرت خلودها للنوم، ودخلت غرفة المجني عليها، حيث قامت بطعنها في مناطق مختلفة بجسدها، فأحدثت بها إصابات، ما جعلها تستغيث بابنها الذي تقيم معه في شقته بعجمان، والذي هرع مسرعاً، وأنقذها من براثن الموت.

وذكر زوج المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان نائماً في شقته التي يقيم فيها مع زوجته ووالدته، وقد تفاجأ بصراخ والدته وهي تناديه، فذهب مسرعاً إلى غرفتها، وشاهد زوجته المتهمة، وهي تقف إلى جانب والدته، وهي في حالة صعبة مضجرة بالدماء، وتقوم بطعنها، وبعدها اتجهت ناحيته وسقطت على الأرض، في مشهد تمثيلي، مدعية فقدانها الوعي، فقام بإيقاظها، وأخذها إلى الغرفة المجاورة، وأغلق باب الغرفة عليها، وعاد إلى والدته، ثم اتصل بالإسعاف والشرطة.

وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، قالت إنها كانت تجلس مع ابنها وزوجته لساعة متأخرة من الليل، ثم دخلت غرفتها بعد الفجر ونامت، وتفاجأت بألم في ظهرها، وعند التفاتها، وجدت المتهمة تطعنها بالسكين، ما جعلها تصرخ، مستغيثة بابنها، واعترفت المتهمة بالجريمة.