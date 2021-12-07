قضت محكمة ألمانية بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر بحق رجل يبلغ من العمر 67 عامًا بتهمة تشويه أجساد رجالٍ وخصيهم بأدواتٍ حادة، بناء على طلبهم، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.

ولم تعلن المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ التي أصدرت الحكم، عن اسم الرجل، لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكنها أشارت إلى أنه كان يعمل كهربائيًّا وأنّه اتُّهم في البداية، إلى جانب التهم المذكورة، بجريمة القتل غير العمد، لكن المدعين أسقطوا هذه التهمة في وقت لاحق.

اعتراف صادم:

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن المدّعى عليه اعترف أثناء المحاكمة بالترويج لخدماته في إخصاء وتعذيب الرجال على مواقع إلكترونية مهتمة بالسادية والمازوتشية، مضيفة أن الرجل قال إن العديد من الرجال دفعوا له نقودًا من أجل تعذيبهم وخصيهم، وذكر أن تلك العمليات كانت تتم بسكين المطبخ وعلى طاولته.

وأثناء المحاكمة، قال الرجل للمحكمة: إنه أجرى تلك العمليات على طاولة مطبخه في بلدته ماركت شوابين، وأنّه كان يخبر ضحاياه بأن يعمل في المجال الطبي وأنه متخصص في هكذا عمليات.

وقال المدعى عليه للمحكمة: إنه قام بخصي أو بتر الأعضاء التناسلية لثمانية رجال بين يوليو 2018 ومارس 2020.

علاقته بالقتيل:

لكنه نفى مسؤوليته عن وفاة رجل توفي بعد عدة أيام من إجراء المدعى عليه عملية جراحية له، وقد عثرت الشرطة على جثة القتيل في صندوق بعد ثلاثة أسابيع.

وكان الادعاء طالب بإنزال عقوبة السجن 11 عامًا على المدان بسبب تشوهات وإصابات جسدية خطيرة لحقت بالضحايا، لكن المحكمة اكتفت بعقوبة السجن ثماني سنوات ونصف السنة.