أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين.

الإجراءات الاحترازية:

كما حث على مراعاة الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وقدم الشيخ السديس شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم في الالتزام بكافة الإجراءات الصحية التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية وآمنة، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال.