تأهل منتخب السعودية تحت 17 عامًا إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد الفوز على منتخب الإمارات بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي مساء اليوم السبت.

ملخص مباراة السعودية والإمارات:

وبدأ المنتخب السعودي، المباراة بضغط هجومي قوي أسفر عن الهدف الأول للاعب نواف البشري في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي على الإمارات بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فرحة الشمراني في الدقيقة الثانية والخمسين.

ثم سجل منتخب السعودية الهدف الثالث عبر اللاعب سعد محمد لاعب الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ68.

الأخضر يواجه اليمن في النهائي:

وسيواجه الأخضر منتخب اليمن في الدور النهائي للبطولة، بعد تأهل اليمن على حساب المنتخب السوري.