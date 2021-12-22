اختتمت السعودية مشاركتها في البطولة الآسيوية 19 للناشئين والشباب والـ17 تحت 21 عامًا وللكبار في كازاخستان، بتحقيق 5 ميداليات جديدة اليوم.

السعودية تحصد 5 ميداليات اليوم

وحصدت السعودية 5 ميداليات في ختام منافسات البطولة الآسيوية، حيث توج البطل الأولمبي طارق حامدي الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 84 كجم، بعد تفوقه على منافسه الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتوج ياسر البارقي الميدالية الفضية لمنافسات القتال تحت وزن 55 كجم، كما حصد الفضية أيضًا فهد الخثعمي لوزن تحت 67 كجم، وسلطان الزهراني لوزن تحت 75 كجم، فيما نادل أخضر الكاراتيه البرونزية في منافسات القتال الجماعي للكبار.

الأخضر يتألق في البطولة الآسيوية

وتألق لاعبو الأخضر خلال المشاركة في منافسات البطولة الآسيوية منذ اليوم الأول وحتى الختام، وحصدوا العديد من الميداليات، قبل أن تُكلل مشاركتهم الناجحة اليوم بحصد طارق حامدي للميدالية الذهبية.